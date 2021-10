Tuzla servis – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za uposlenike i studente FET-a

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje u svim gradskim i prigradskim naseljima.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 168 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu. Dimnjačari JKP ”Komunalac” Tuzla do 01.11.2021. godine planirali su preglede i čišćenje individualnih dimnjaka u MZ Ljubače i Kiseljak. Termin možete zakazati na kontakt telefone: +387 62 000 522 i +387 61 918 934, ili putem e-maila: [email protected]

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, tri dječaka i četiri djevojčice, a u privatnim porodilištima na području Tuzle nije bilo porođaja.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna je isporuka toplinske energije.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi organizovana je svaki dan do 29. oktobra u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla za uposlenike i studente Fakulteta elektrotehnike Tuzla od 08 do 15 sati.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi planirani odlazni i dolazni letovi odvijaju se prema planu.

*** Termoelektrana “Tuzla” ima obavezu ispitivanja sigurnosnih ventila i obavještava građane lokalnih mjesnih zajednica da će 28. oktobra dolaziti do kratkotrajnih intervala narušavanja ambijentalne buke.