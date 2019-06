Tuzla servis: Bez vode ulice Klosterska, Mirze Delibašića i Petra Kočića

*** VODOVOD – Zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti ulice Klosterska, Mirze Delibašića i Petra Kočića u vremenu od 08 do 14 sati. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen jednom, evidentirano je šest krivičnih djela, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 221 zdravstvena usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata je imala dvije intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz komunalnog otpada odvija se redovno.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi planirani odlazni i dolazni letovi odvijaju se prema planu letenja uz kašnjenja do 20 minuta na pojedinim letovima.

*** PORODILIŠTE – U Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla u protekla 24 sata rođeno je devet beba, četiri dječaka i pet djevojčica.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi i ljudskih dobara.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Dana 11. juna 2019. godine od 09:00 do 12:00 sati krv možete darovati u Kulturno obrazovnom centru Tušanj – Medžlisa islamske zajednice Tuzla.

*** JKP ”PANNONICA” TUZLA – Temperatura vode u prvom jezeru 27°C, salinitet 34 gr/l, temperatura vode u drugom jezeru 27°C, salinitet 34 gr/l, temperatura vode u trećem jezeru 25°C, salinitet 34 gr/l, temperatura vode na slapovima 25 °C, salinitet 34 gr/l.