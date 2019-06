Tuzla servis: Bez vode više naselja i ulica u Tuzli

TUZLA SERVIS 02.06.2019.

*** VODOVOD – Bez vode su: dio naselja Batva, Krečanska ulica i Paša bunar. Otklanjanje kvara očekuje se tokom dana. Od subote su bez vode ulice: 18. Hrvatske brigade (od Siporexa do Aide), Mitra Trifunovića Uče (od Zicompa), Bosne Srebrene (do ŽTO), te krakovi ulica koje se spajaju na ove ulice su bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu velikog profila kod bolnice Kreka. Radi se na sanaciji kvara.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen dva puta, evidentirano je sedam krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 168 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je 17 intervencija.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz komunalnog otpada odvija se redovno.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi planirani odlazni i dolazni letovi odvijaju se prema planu letenja.

*** PORODILIŠTE – U Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla u protekla 24 sata rođeno je 10 beba, pet djevojčica i pet dječaka.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata bilo više prijava i intervencija iz oblasti zaštite ljudi i ljudskih dobara. Prijavljeno je 10 klizišta i oko 50 poplavljenih objekata. Tokom noći nisu zabilježene prijave.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Od 3. do 7. juna 2019. godine od 08:00 do 15:00 sati Poliklinka za transfuziologiju organizuje akciju darivanja krvi za stanovništvo TK.

*** DANAS, 28. DANA RAMAZANA (NEDJELJA, 02.06.) VRIJEME IFTARA JE U : TUZLI 20:30, ŽIVINICAMA 20:30, GRAČANICI 20:32, BANOVIĆIMA 20:30, KALESIJI 20:29, SREBRENIKU 20:31, LUKAVCU 20:30, BRČKOM 20:31, DOBOJU 20:33.