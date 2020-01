Tuzla servis – Fočanska ulica danas bez vode

*** VODOVOD – Fočanska ulica danas bez vode do 15 sati zbog radova. U ostalim gradskim i prigradskim naseljima uredno vodosnabdijevanje.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen tri puta, evidentirano je pet krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 180 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je 10 intervencija.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz komunalnog otpada odvija se redovno.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi letovi odvijaju se po planu letenja.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** PORODILIŠTE – Rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna isporuka toplinske energije u svim naseljima. Zbog toplifikacije ulice Mejdan do 25. januara 2020. godine u ovoj ulici će biti obustavljen saobraćaj.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će upriličena za zaposlene u GIKIL-u u prostorijama preduzeća od 8 do 12 sati.