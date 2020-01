Tuzla servis – Gdje danas neće biti vode

*** VODOVOD – Naselja Sepetari, Križani i Kolovrat imat će prekid u vodosnabdijevanju danas od 8 do 13 sati, zbog radova na uspostavljanju mjerne zone.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen jednom, evidentirano je šest krivičnih djela, dogodila se jedna saobraćajna nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 224 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz komunalnog otpada odvija se redovno.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Let za Dortmund koji je trebao poletiti u 6.10 sati kasni zbog magle.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** PORODILIŠTE – Rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna isporuka toplinske energije u svim naseljima. Zbog toplifikacije ulice Mejdan do 25. januara 2020. godine u ovoj ulici će biti obustavljen saobraćaj.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će upriličena za zaposlene u strukturama Grada Tuzla u danas od 08:00 do 15:00 sati u Poliklinici za transfuziologiju.