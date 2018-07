Tuzla servis: Hitna pomoć u protekla 24 sata pružila 237 zdravstvenih usluga

*** Vremenska prognoza za ponedjeljak 16.07.2018. – Pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 27 do 34 stepena C. /Federalni hidrometeorološki zavod/

*** Bioprognoza za ponedjeljak – Stabilno i sunčano vrijeme ugodno će djelovati na većinu populacije.

*** METEOALARM – Federalni hidrometeorološki zavod za ponedjeljak za područje Tuzle nije izdao posebna upozorenja.

*** Kvalitet zraka za 16.07.2018. u Tuzli u 08:00 sati: Umjereno zagađen. Indeks kvaliteta zraka iznosio je 87.

*** Meteo podaci za Tuzlu 16.07.2018. u 08:00 sati:

Temperatura zraka u Tuzli 17 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 86 %, brzina vjetra do 2 m/s, pritisak 979.5 hPa.

TUZLA SERVIS 1.07.2018.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je šest puta, evidentirana su dva krivična djela, dogodolo se šest saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 237 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije tehničke intervencije.

*** JKP Komunalac – Odvoz smeća odvija se po planiranom rasporedu.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi odlazni i dolazni letovi odvijaju se uz kašnjenja od 10 do 15 minuta.

*** PANNONICA TUZLA – Prema mjerenjima od 15.07.2018. u 10 sati temperatura vode sva tri jezera iznosi 26 stepeni Celzijusa, salinitet vode je 35 g/l. Temperatura vode slapova je 24 stepena Celzijusa, salinitet 35 g/l.

*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata rođeno je 10 beba, šest dječaka i četiri djevojčice.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovana u utorak (17.07.) za pripadnike Oružanih snaga BiH- Vojna baza Dubrave u prostorijama ambulante petog logističkog bataljona, u periodu od 09:00 – 11:30 sati.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nisu zabilježene intervencije iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.