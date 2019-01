Tuzla servis: Industrijska zona Poljane danas od 08:00 do 12:00 sati bez vode

TUZLA SERVIS 25.01.2019.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja. Zbog radova na zamjeni sekcionog zatvarača danas od 08:00 do 12:00 sati industrijska zona “Poljane” bit će bez vode.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je dva krivična djela, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 122 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna isporuka toplinske energije.

*** JKP Komunalac – Odvoz komunalnog otpada u zimskom periodu odvijat će se redovno, uz izuzetak u visinskim zonama u kojima će se ovisno od situacije reducirati odvoz.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi odlazni i dolazni letovi odvijaju se prema planu letenja, uz kašnjenja do 15 minuta na pojedinim letovima.

*** PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, šest dječaka i pet djevojčica.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji darivanja krvi možete se odazvati svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati u prostorijama JZU UKC Tuzla.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi i ljudskih dobara.