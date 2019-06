Tuzla servis – Krojčica, Ljepunice i Rudarska ulica bez vode

*** VODOVOD – Naselja Krojčica i Ljepunice i Rudarska ulica su bez vode.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen jedanput, evidentirano je pet krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 215 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz komunalnog otpada odvija se redovno.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi planirani odlazni i dolazni letovi odvijaju se prema planu letenja, uz kašnjenja do 40 minuta na pojedinim linijama.

*** PORODILIŠTE – U Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla u protekla 24 sata rođeno je sedam beba, pet djevojčica i dva dječaka.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata bilo više prijava i intervencija iz oblasti zaštite ljudi i ljudskih dobara. Prijavljeno je šest klizišta, dva prekida putnih komunikacija i četiri poplave.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Do 7. juna 2019. godine od 08:00 do 15:00 sati Poliklinka za transfuziologiju organizuje akciju darivanja krvi za stanovništvo TK.

*** 29. DANA RAMAZANA (PONEDJELJAK, 03.06.) POST U TUZLI POČINJE U 2:32, A VRIJEME IFTARA JE U 20:30; U ŽIVINICAMA POST POČINJE U 2:33, A IFTAR JE U 20:30;U GRAČANICI POST POČINJE U 2:33, A IFTAR JE U 20:32;U BANOVIĆIMA POST POČINJE U 2:33, A IFTAR JE U 20:30;U KALESIJI POST POČINJE U 2:32, A IFTAR JE U 20:29;U SREBRENIKU POST POČINJE U 2:32, A IFTAR JE U 20:31;U LUKAVCU POST POČINJE U 2:33, A IFTAR JE U 20:30;U BRČKOM POST POČINJE U 2:30, A IFTAR JE U 20:31; U DOBOJU POST POČINJE U 2:34, A IFTAR JE U 20:33.