Tuzla servis – Najava prekida u vodosnabdijevanju danas zbog radova na cjevovodu

*** VODOVOD – U ulicama: Šabana Zahirovića, Dedino brzo, Bajrama Malkočevića, dio ulice 1. Tuzlanske brigade, dio ulice Slavka Mičića, ulica Armije BiH 2,4 i 6 i ulica Bečarevac obustava vodosnabdijevanja zbog radova na cjevovodu u periodu od 8 sati pa do završetka radova. Ulica Jure Keroševića bez vode zbog radova na cjevovodu od 8 sati do završetka radova. Zbog radova na rekonstrukciji cjevovoda u naselju Slavinovići otežano odvijanje saobraćaja (moguće povremene obustave saobraćaja) u dijelu ulice Branilaca BiH. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen jednom, evidentirano je izvršenje dva krivična djela i dogodile su se tri saobraćajne nesreće.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružeo je 147 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna brigada Tuzla u protekla 24 sata imala je tri tehničke intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća u ljetnom periodu počinje od 06:00 sati. Dimnjačari JKP ”Komunalac” Tuzla do 12.09.2022. godine planirali su preglede i čišćenje individualnih dimnjaka u MZ Slavinovići, Sjenjak i Ši Selo. Termin možete zakazati na kontakt telefone: +387 62 000 522 i +387 61 918 934, ili putem e-maila:[email protected]

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 14 beba, devet djevojčica i pet dječaka. U privatnim porodilištima na području Tuzle rođen je jedan dječak.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi organizovana je danas za UG “Izvor Selsebil” u prostorijama Gradske uprave od 09:30 do 12:00 sati.