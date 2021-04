Tuzla servis- Naselja Dubrave, Par Selo i dio naselja Pasci bez vode

*** VODOVOD – Naselja Dubrave, Par Selo i dio naselja Pasci su bez isporuke vode zbog kvara na cjevovodu. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen deset puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 215 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Ovogodišnja akcija odvoza krupnog i kabastog otpada koju vrši JKP “Komunalac” Tuzla vršit će se od ponedjeljka 12. aprila do nedjelje 18. aprila. Dimnjačari JKP ”Komunalac” Tuzla od 12.04. do 25.04.2021. godine planirali su preglede i čišćenje individualnih dimnjaka u MZ Mramor, Dobrnja i Šićki Brod. Građani mogu zakazati termin na kontakt telefone: +387 62 000 522 i +387 61 918 934, ili putem e-maila: [email protected]

*** PORODILIŠTE – Rođeno je deset beba, četiri djevojčice i šest dječaka.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna isporuka toplinske energije u svim gradskim i prigradskim naseljima. Grijna sezona se nastavlja do daljnjeg.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan na Poliklinici za Transfuziologiju UKC-a Tuzla od 08 do 15 sati.

*** DANAS, 6. DANA RAMAZANA (NEDELJA, 18.04.) VRIJEME IFTARA JE U TUZLI 19:39, ŽIVINICAMA 19:39, GRAČANICI 19:41, BANOVIĆIMA 19:40, KALESIJI 19:38, SREBRENIKU 19:40, LUKAVCU 19:40, BRČKOM 19:39, DOBOJU 19:42.