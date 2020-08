Tuzla servis – Nekoliko tuzlanskih naselja bez vode zbog kvara

*** VODOVOD – Naselja Kiseljak, Par Selo, Markelići, Dubrave i dio Pasaca bez vode su zbog kvara na cjevovodu, čija se sanacija očekuje tokom dana. Ulica Mirze Hadžimehmedovića bit će bez vodosnabdijevanja zbog rekonstrukcije mreže prema ranijim najavama, završetak radova na rekonstrukciji mreže očekuje se u narednim danima.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje 10 krivičnih djela, dogodile se 12 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 106 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Od 24.08.2020. do 04.09.2020. godine planiran je pregled i čišćenje individualnih dimovodnih objekata u naseljima Dokanj, Breške, Gornja Obodnica i Donja Obodnica. Građani mogu zakazati termin na kontakt telefone: +387 62 000 522 i +387 61 918 934, ili putem e-maila: [email protected]

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi odlazni i dolazni letovi odvijaju se po planu letenja uz kašnjenja od 20 minuta na pojedinim letovima.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** PORODILIŠTE – Rođeno je sedam beba, pet djevojčica i dva dječaka.

*** JKP “Saobraćaj i komunikacije” – U narednom periodu, a do okončanja radova na izmješanju elektronaponskih kablova, dolazit će do prekida u radu javne rasvjete na području koje gravitira raskrsnici magistralnog puta M18 sa ulicama Zvonka Cerića, Husinske bune i Husinske partizanske čete.

*** JKP ”PANNONICA” TUZLA – Temperatura vode u prvom jezeru 27°C, salinitet 35 g/l, temperatura vode u drugom jezeru 27°C, salinitet 35 g/l, temperatura vode u trećem jezeru 27°C, salinitet 35 g/l, temperatura vode na slapovima 25°C, salinitet 35 g/l.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovana danas za mještane naselja Grabovica, Sjenjak i Ši Selo od 08:00 do 15:00 sati u Poliklinici za transfuziologiju.