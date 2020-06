Tuzla servis – Radovi u ulici Ćazima Alića

*** VODOVOD – Uredno snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Zbog radova ulica Ćazima Alića od broja 43 do broja 71 će biti blokirana od 25.06.2020. do 02.07.2020. Preporuka je da se koriste obilaznice kroz ulice Stjepana Matijevića i Joševica.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je devet krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 173 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije tehničke intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Dimnjačarska služba vršit će čišćenje individualnih stambenih dimovodnih objekata koji koriste čvrsto i tečno gorivo za zagrijavanje u mjesnim zajednicama Kreka i Solana u periodu od 29. juna do 10. jula. Građani se mogu javiti i zakazati termin na kontakt telefone: 062/000-522 i 061/918-934, ili putem e-maila: dimnjacari@komunalac.com.ba.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi planirani odlazni i dolazni letovi odvijaju se po planu letenja.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** PORODILIŠTE – Rođeno je 11 beba, tri djevojčice i osam dječaka.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovana danas za stanovništvo mjesnih zajednica, te zaposlene u preduzećima i ustanovama na području Gradačca. Akcija će biti organizovana od 09:30 do 12:30 sati u prostorijama CK Gradačac.