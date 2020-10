Tuzla servis – Rudarska ulica danas bez vode

*** VODOVOD – Rudarska ulica od broja 23 do broja 41, danas će od 08 do 15 sati biti bez vode zbog rekonstrukcije cjevovoda. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 146 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.

*** JKP KOMUNALAC – Od 19.10.2020. do 30.10.2020. godine planiran je pregled i čišćenje individualnih dimnjaka u naseljima Ljepunice, Par Selo i Pasci. Građani mogu zakazati termin na kontakt telefone: +387 62 000 522 i +387 61 918 934, ili putem e-maila: [email protected]

*** PORODILIŠTE – Podaci nisu dostupni.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi odlazni i dolazni letovi odvijaju se po planu letenja.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna isporuka toplinske energije.

*** JKP “Saobraćaj i komunikacije” – U narednom periodu, a do okončanja radova na izmještanju elektronaponskih kablova, dolazit će do prekida u radu javne rasvjete na području koje gravitira raskrsnici magistralnog puta M-18 sa ulicama Zvonka Cerića, Husinske bune i Husinske partizanske čete.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi od 19.10. do 23.10. bit će organizovana za studente i uposlenike

Medicinskog fakulteta, Visoke zdravstvene škole, te Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta od 08 do 15 sati u Poliklinici

za transfuziologiju, dok će za Uposlenike GIKIL-a Lukavac biti organizovana danas od 8 do 12 sati u prostorijama firme.