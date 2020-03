Tuzla servis – TK bogatiji za 14 beba

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja. Zbog otklanjanja kvara na sistemu vodosnabdijevanja u ulici Armije BiH kod skretanja za Badre (prva kapija od kampusa) danas će doći do potpune obustave saobraćaja od 6 do 12 sati.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je 15 puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodila se jedna saobraćajna nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 100 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Zbog kompleksne epidemiološke situacije, a u cilju zaštite građana, uposlenici JKP Komunalac d.o.o. Tuzla vršit će pojačano čišćenje, pranje i dezinfekciju ulica.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Wizz Air zbog ograničenja putovanja koja su nametnuta svim inostranim letovima, obustavlja sve letove iz i prema Tuzli. Odluka će se primjenjivati do 3. aprila 2020. godine.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** PORODILIŠTE – Rođeno je 14 beba, šest dječaka i osam djevojčica.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna isporuka toplinske energije.