Tuzla servis – Ulica Albina Herljevića danas bez vode

*** VODOVOD – Ulica Albina Herljevića od br. 3 do br. 13 bit će bez vode danas od 8 sati pa do okončanja radova na cjevovodu. Uredna isporuka vode u ostalim gradskim i prigradskim naseljima.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen pet puta, evidentirano je sedam krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 164 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Dimnjačarska služba vršit će čišćenje individualnih stambenih dimovodnih objekata koji koriste čvrsto i tečno gorivo za zagrijavanje u naseljima Batva i Tušanj. Građani se mogu javiti i zakazati termin na kontakt telefone: 062/000-522 i 061/918-934, ili putem e-maila: dimnjacari@komunalac.com.ba.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Let za Dortmund koji je planiran za 06:35 kasni.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** PORODILIŠTE – Podaci nisu dostupni.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan 08:00 do 15:00 sati u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla.