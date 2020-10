Tuzla servis – Veći dio Tuzle danas bez vode

*** VODOVOD – Za danas je najavljena obustava u vodosnabdijevanju od 08 do 12 sati za ulice Maršala Tita, II Tuzlanske Brigade, 2. Oktobra, Dragiše Trifkovića, Šetalište Slana Banja, Kulina Bana do Ine, Mirze Delibašića, Petra Kočića, Kralja Tvrtka, Turalibegova i Musala zbog radova na rekonstrukciji vodovodnih cjevovoda. Također, obustava vodosnabdijevanja od 08 sati do okončanja radova najavljena je za ulice od Tužilaštva do zgrade Soda So. Obustava vodosnabdijevanja i u Rudarskoj ulici od broja 23 do broja 41 radi rekonstrukcije cjevovoda od 08 do 15 sati.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje 12 krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 169 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Od 19.10.2020. do 30.10.2020. godine planiran je pregled i čišćenje individualnih dimnjaka u naseljima Ljepunice, Par Selo i Pasci. Građani mogu zakazati termin na kontakt telefone: +387 62 000 522 i +387 61 918 934, ili putem e-maila: [email protected]

*** PORODILIŠTE – Rođenoje šest beba, četiri djevojčice i dva dječaka.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi dolazni i odlazni letovi sa Međunarodnog aerodroma Tuzla odvijaju se po planu letenja uz kašnjenja od 10 minuta na pojedinim letovima.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna isporuka toplinske energije.

*** JKP “Saobraćaj i komunikacije” – U narednom periodu, a do okončanja radova na izmještanju elektronaponskih kablova, dolazit će do prekida u radu javne rasvjete na području koje gravitira raskrsnici magistralnog puta M-18 sa ulicama Zvonka Cerića, Husinske bune i Husinske partizanske čete.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovana od 26.10. – 30.10. 2020. godine za studente i uposlenike Fakulteta za sport i Elektrotehničkog fakulteta od 08 do 15 sati u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla.