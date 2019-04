Tuzla servis – Više tuzlanskih ulica bez vode!

*** VODOVOD – Novo naselje Solina (zgrade), Dolovi, Mala Solina i Brđani, te ulice 115. HVO brigade, Veljka Lukića Kurjaka do naselja Dokanj od 08:00 do 16:00 sati bit će bez vode.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta, evidentirana su četiri krivična djela, dogodile su se tri saobraćajne nesreće.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 178 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je sedam intervencija.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredno snabdijevanje grada toplinskom energijom.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz komunalnog otpada odvija se redovno.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi planirani odlazni i dolazni letovi odvijaju se prema planiranom rasporedu letenja uz kašnjenja od oko sedam minuta na pojedinim linijama.

*** PORODILIŠTE – Podaci nisu dostupni.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji darivanja krvi možete se odazvati svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati u prostorijama JZU UKC Tuzla.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi i ljudskih dobara.