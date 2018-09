Tuzla: Sutra najmasovnija akcija čišćenja, prijavite se!

Održavanje najmasovnije volonterske akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada „Let's Do It – očistimo zemlju za jedan dan“ najavljeno je za 14. septembar u Tuzli.

Terenska akcija će biti održana u okviru kampanje „World Cleanup Day“ koja se provodi u 150 zemalja svijeta, a okupit će preko 380 miliona volontera.

U Bosni i Hercegovini je 2012. godine započeo projekat „Let's Do It“ i do sada je u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo 181.522 volontera, koji su očistili oko 13.200 tona otpada i zasadili 436.491 sadnica raznih vrsta drveća.

Kroz terensku akciju svi učesnici imaju priliku dati doprinos razvoju lokalne zajednice i zbog toga se pozivaju svi zainteresovani građani da zajedno s nama na jedan dan budu dio svjetskog pokreta i učine da Tuzla zablista.

Najveći ekološki projekat u historiji Bosne i Hercegovine će uspješno sprovesti svoje ciljeve samo uz punu podršku svih građana.“, izjavio je Amar Kavgić, izvršni koordinator projekta „Let's Do It Tuzla“.

Centralno okupljanje volontera je na platou kod Ismeta i Meše od 9 sati.

Lokacije koje će biti obuhvaćene ovogodišnjom akcijom su izletište Ilinčica, Kicelj, Dragodol, Slatina, Slavinovići i Solina te mjesne zajednice Breške, Bukinje, Dobrnja, Gornja Tuzla, Husino, Par Selo, Simin Han i Lipnica.

Za sve učesnike akcije osigurane su vreće, rukavice i osvježenje. Učesnici akcije su učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, članovi nevladinih organizacija i građani. Ovom prilikom napominjemo sve volontere da su dužni pridržavati se instrukcija prilikom sakupljanja otpada sa kojima će blagovremeno biti upoznati. Angažovane su sve relevantne nadležne službe s ciljem osiguranja bezbjednosti volontera prilikom čišćenja ilegalnih deponija otpada i zelenih površina.

. Kompanija „Eko život“ d.o.o. Tuzla, dugogodišnji je partner projekta „Let's Do It“ i pruža neophodnu finansijsku i logističku podršku pri realizaciji svih aktivnosti. Naš primarni cilj jeste da se što više ambalaže i ambalažnog otpada propisno i na odgovarajući način zbrine. U svom dosadašnjem radu prikupili smo i zbrinuli preko 55.000 tona ambalaže i ambalažnog otpada.

Principi poslovanja Fabrike cementa Lukavac zasnivaju se na prijateljstvu s prirodom zbog čega i nose nadimak „Zelena fabrika cementa“. Doprinos očuvanju životne sredine pružaju i kroz projekat „Let's Do It“ s kojim ostvaruju uspješnu saradnju na brojnim projektnim aktivnostima. „Naša politika zaštite okoliša podrazumijeva i obavezuje nas da u svakodnevnom poslovanju djelujemo ekološki te stalnim ulaganjem u savremene tehnologije čuvamo prirodne resurse i kontinuirano ispitujemo sve materijale koje upotrebljavamo u proizvodnji, u cilju što bolje zaštite okoline i smanjenja bilo kakvih štetnih uticaja. Čišćenje ilegalnih deponija i nepropisno odlaganje otpada ne bi trebalo da se rješava samo volonterskim akcijama, nego da se u oblasti zbrinjavanja otpada nađe sistemsko rješenje, koje će u saradnji s našim građanima dovesti do znatnog smanjenja nastanka ilegalnih deponija. Sigurna sam da će se ovoj akciji pridružiti veliki broj volontera i da će naša okolina biti ljepša, čistija i zdravija, a to jeste i jedan od naših ciljeva.“, kazala je Nataša Crvenković, produkt menadžer Fabrike cementa Lukavac.