Tuzlaci dobijaju kino iz prošlosti: „Život je lijep“ večeras na filmskoj traci od 35 mm

S ciljem afirmacije filmske, multimedijalne i audiovizuelne umjetnosti, članovi Pozorišta mladih Tuzle danas su započeli sa implementacijom projekta „Tuzlascope“. Radi se o aktivnostima koje su, poslije popravke filmskog projektora i osposobljavanja projekcionog platna, ovim mladim ljudima dale mogućnost emitovanja filmova na 35 milimetara širokoj filmskoj traci. Na ovaj način u gradu soli stvoreni su uslovi za nekada modernu, a danas skoro pa zaboravljenu projekciju kvalitetnih ostvarenja zbog kojih su se ljudi, čak i iz udaljenijih mjesta, okupljali u kino dvoranama.

U Evropi rijetkost, u Bosni i Hercegovini san, a u Tuzli od danas realnost – emitovanje kvalitetnih filmskih ostvarenja sačuvanih na 35-to milimetarskoj traci spremnoj za publiku. Produkt je to višemjesečnog rada Benjamina Bakije koji se sa svoje 22 godine, uhvatio u koštac sa opremom koju su prethodne generacije, pustile u zaborav. Zbog njegove hrabrosti ali i želje da u sadašnjost vrati historiju, Tuzlaci će već od večeras moći kupiti karte za davno odigrane filmove.

“Želja mi je bila da ga osposobim prvenstveno iz razloga što sam i sam imao kratki film na filmskoj traci koji sam napravio 2016. godine. Tražio sam, ali bezuspješno, kino u kojem bih ga pokrenuo jer svi su ti projektori bili isključeni i nije bilo operatera koji bi to mogli pustiti. Bavio sam se tim mjesec dana, uspio sam ga pustiti, riješio sam se toga. Međutim, bila mi je želja, jer volim filmove, da neka filmska ostvarenja odgledam sa filmske trake” – kazao je Benjamin Bakija, idejni tvorac projekta „Tuzlascope“.

Cijeli projekat simboličnog naziva „Tuzlascope“ u potpunosti implementira Pozorište mladih Tuzle koje je saradnju, na osnovu Benjaminove ideje, uspostavilo sa Kinotekom Bosne i Hercegovine. Ta saradnja nije znak samo početka projekcije filmova na, donekle već zaboravljen način, nego i prilika za dodatna usavršavanja i edukacije mladih ljudi.

“Važno je napomenuti da svi oni koji se odluče baviti filmskom umjetnošću u Tuzli i okolini, a nisu do sada imali priliku, ili su imali priliku ali žele nam se pridružiti, naravno da su dobrodošli. Cilj projekta je afirmisanje filmske umjetnosti i obezbjeđivanje prostora građanima Tuzle i okoline da uživaju u filmskoj umjetnosti i provode lijepo vrijeme s nama” – dodaje Amila Beširović, koordinatorica projekta „Tuzlascope“.

Kao ideja, kvalitetan je i repertoar. Od drame „Život je lijep“ iz ‘97., preko komedije „Četiri sobe“ i trilera „Privedite osumnjičene“ iz ‘95., pa sve do animiranog filma „Ledeno doba“ iz 2002. – sve će se to, već od večeras, naći pred tuzlanskom publikom.

“Danas, prikazujemo filmove sa filmske trake u Tuzli što je veliko zadovoljstvo za svakog filmofila tako da pozivam sve filmofile koji cijene filmsku umjetnost, da dođu i dožive ta stara djela i stare moderne klasike, da dođu i pogledaju” – nadovezuje se Bakija.

Iako će cijene ulaznica za svaku od projekcija koštati samo tri konvertibilne marke, iz Pozorišta mladih Tuzle sve posjetioce dvorane „Kaleidoskop“ unaprijed već mole za razumijevanje za bilo kakve moguće tehničke poteškoće, koje će, kako kažu, nastojati spriječiti.

“Emitovati filmove na filmsku traku – tako je bilo, tako je uvijek, tako će i kod nas biti, sa sobom nosi mogućnost rizika. To je mogućnost tehničkih problema – pucanje filma. To nije ni do Benjamina, ni do Pozorišta mladih, ni do Kinoteke BiH, to je do sudbine. Ako se desi u tom slučaju će svi građani čuvati kartu, po otkazivanju projekcije – novac će biti vraćen” – rekao je Adnan Mujkić, Pozorište mladih Tuzle.

Slika za slikom, kadar za kadrom – filmska traka širine 35 milimetara, najrazličitije filmske naslove, za sada će projektovati ponedjeljkom i nedjeljom. Iz projektnog tima „Tuzlascope“-a najavili su kako će u ovim danima pratiti dinamiku posjeta na osnovu koje će publici nuditi kvalitetniji ali i širi repertoar.