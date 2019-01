Tuzlaku Jasminu Zubčeviću potrebno još samo 5.000 KM za odlazak na operaciju: Uključimo se!

Tuzlak Jasmin Zubčević koji je obolio od rijetke bolesti grčenja i odumiranja nervnih ćelija na korak je do cifre koju je neophodno skupiti za nastavak liječenja i prijeko potrebnu operaciju. Mladi Jasmin, ranije je zahvaljujući humanosti dobrih ljudi uspio otići na hitne terapije, ali sada bi, ukoliko uspije skupiti novac, mogao otići i na operaciju.

Trenutno, za njegovu operaciju nedostaje još 5.000 KM koje je moguće skupiti i simboličnim učešćem koliko ko od sugrađana može. “Jasminu je potrebna VAŠA mala podrška do njegovog cilja, molimo vas da ga podržimo svi skupa do kraja jer on to zaslužuje. Za njegovu operaciju u Sloveniji nedostaje jos oko 5.000”.

Svi koji Jasminu žele pomoći i omogućiti odlazak u Sloveniju na operaciju, uplate mogu izvršiti

Uplatama na račun SBERBANK br. 1404015000237169 na ime Jasmin Zubčević. Za uplate iz inostranstva SBERBANK na račun broj BA391404014100089197 SWIFT code SABRBA22.

Korisnici BH Telecoma akciji se mogu odazvati pozivom na Humanitarni broj 090/291-002 kojim doniraju 2 KM.

PayPal apel.jasminz@gmail.com. Uplate Western Unionom na ime Sadeta Zubčević, a više informacija moguće je dobiti i na kontakt broj +387 62 279 561.