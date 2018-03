Tuzlanska lokalna vlast odgovorila Čoviću: I Tuzlanski Hrvati su Hrvati, ali i direktori i šefovi!

Iako jedan od tri konstitutivna naroda u BiH Hrvati su ugroženi u većem dijelu naše zemlje, priča je koju već više od dvadeset godina ponavljaju političari iz stranaka sa hrvatskim predznakom. Kada novinar članu predsjedništa BiH iz reda hrvatskog naroda javno postavi pitanje da li je normalno da Hrvat iz Sarajeva i Hrvat iz Tuzle nemaju ista prava kao Hrvat iz Širokog Brijega ili Viteza odgovor koji dobije ne bi trebalo da uvrijedi ili razljuti Hrvate koji ne žive u Hercegovini, a upravo taj efekat je proizveo odgovor Dragana Čovića, predstavnika cijelog hrtvastkog naroda u Bosni i Hercegovini bez obzira na kanton u kojem žive ili stranke iz koje dolaze, jer to mu je funkcija. Jer svi su Hrvati jednaki i jednako ugroženi ili je to samo odavno poznata priča.

„Zašto direktor iz Tuzle ne može biti direktor bilo koje tvornice ili javnog preduzeća u Tuzli, zašto ne može biti dio sustava sveučilišta, obrazovanja, zdravstvenog sustava kao javnog sektora u Tuzli. Zašto to ne može biti. Za to se ja i zalažem, jer je to nedopustivo. Nađite ijednog direktora Hrvata u Sarajevu, gdje nikakvog uticaja nema HDZ, nađite ijedan primjer u zadnjih deset godina gdje je Hrvat bez obzira ko je i iz koje stranke je nekakav čimbenik u javnom sektoru u ovoj županiji u ovom gradu (op.a. Sarajevo) i pređite odmah u Tuzlu kao županiju ili Tuzlu kao grad“, kazao je Dragan Čović, član predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Ova Čovićeva tvrdnja izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, a u srce je pogodila i čelnike gradske uprave Tuzla, koji se isto toliko godina koliko Hrvati tvrde da su ugroženi, na sve načine trude baš u Tuzli stvoriti ambijent u kojem se za ime i nacionalnost posljednje pita. U većini slučajeva u svom naumu i uspjeli su, jer je Tuzla jedna od rijetkih multietničkih sredina u kojoj ravnopravno s manjinskim žive sva tri konstitutivna naroda, bez izuzetka.

„Mi smo jedna ruka s pet prstiju. Tuzla, tri konstitutivna naroda, oni koji se na žalost zovu ostali i manjine i to je Tuzla. I ja u ime građana Tuzle sa gnušanjem odbacujem ove neistine. Jer one mogu stvoriti nestabilnost Tuzle, a nama je svetinja zajednički život u Tuzli“, kategoričan je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Nikada do sada nisu se na taj način prebrojavali, tvrde u Gradskoj upravi.

„Zaista se neugodno osjećamo što smo dovedeni u poziciju da treba da govorimo o svojim nacionalnostima, jer smatramo da smo na ovim pozicijama i svoj posao radimo stručno, a ne zato što smo Hrvati, Srbi ili neka druga nacionalnost“, kazala je Svjetlana Kakeš, šefica Kabineta gradonačelnika Tuzle.

Na čelnim pozicijama u javnim ustanovama i preduzećima od njih dvadeset, troje direktora su Hrvati. U gradskoj administraciji od 17 čelnih pozicija na četiri pozicije su Hrvati što je 23,5 posto. Posljednjih pet predsjednika Općinskog sada Gradskog vijeća bili su Hrvati. Danas je Hrvat zamjenik predsjedavajućeg. No nijedan od njih ne dolazi iz HDZ-a što upravo ovi Hrvati smatraju glavnim problemom i razlogom zbog kojeg se Tuzla stavlja u ovako negativan kontekst.

„To je odavno postala trivijalna priča svakom u ovoj državi poznata i jasna, jel Hrvat legitiman ako je u HDZ-u a nelegitiman ako nije. Mi se odavno ne osjećamo kao ljudi koje zanima mišljenje nekoga jesmo li mi Hrvati pa taman da se on zove Dragan Čović. Nas zanima ovo što se pokušava kroz određene izmjene određenih pravila i zakona izbrisati Hrvate sa ovih prostora kao ljude koji imaju određena prava. Zato i jesmo danas reagirali na ovakav način“, tvrdi Slavko Stijepić, šef Službe civilne zaštite Grada Tuzla.

S njim se slaže i Zlatko Kovačević, šef Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzla.

„Ne bih želio uopšte da se prebrojavamo, ko je Hrvat, a ko nije Hrvat, ali problem koji je kolega pomenuo ja lično osjećam. Ja nisam član nijedne partije“, tvrdi Kovačević.

Osim lokalnog nivoa, čelne funkcije u Tuzli na kantonlanom nivou, u obrazovanju i pravosuđu obnašaju Hrvati, kao što je to slučaj u Tužiteljstvu TK i Pedagoškom zavodu, napomenuo je danas gradonačelnik Tuzle. Kada bismo govorili o „zadnjih deset godina“, o kojima govori gospodin. Čović, ovaj broj bi sigurno bio povećan za ranije nosioce funkcija, predsjedavajućeg Gradskog vijeća, direktoricu JU Centar za socijalni rad, gradsku pravobraniteljicu, kao i neke nosioce funkcija u pravosuđu, na Univerzitetu i mnogim drugim oblastima.