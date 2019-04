Tuzlanski kanton i dalje bez vlasti

Tuzlanski kanton i dalje ostaje bez vlasti, a ovo je prvi put u povijesti ovog kantona da se na njeno formiranje čeka skoro sedam mjeseci.

Naime, sastanak o novom prijedlogu formiranja programske Vlade, koji je predložio SDP, neslavno je završio.

– Šef kluba zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona Bego Gutić obavijestio me je da oni ne mogu pojedinačno dati podršku programskoj Vladi te da SDA nastupa samo u cjelini, kao stranka i kao politički subjekat. To je u suprotnosti s odlukama našeg Glavnog odbora. Sutra ponovo imamo sastanak s predstavnicima iz Naše stranke da vidimo možemo li ići u formiranje programske Vlade – rekao je Enver Bijedić, predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a Tuzla.

U SDP-u ističu da za formiranje programske Vlade, koja bi bila formirana na osnovu programskih ciljeva za razvoj TK, ministri budu osobe s visokim integritetom i znanjem iz oblasti iz kojih dolaze, ali da stranačka pripadnost ne može biti osnovni uslov.

– Osamnaest potpisa poslanika imamo. Među njima su poslanici iz SDP-a, Naše stranke i SBB-a i četiri pojedinca iz PDA. Mi imamo dovoljan broj potpisa za formiranje ovakve Vlade. Međutim, po odluci našeg Glavnog odbora, mi smo bili dužni ponuditi svim poslanicima u Skupštini TK pojedinačno prijedlog o programskoj Vladi – kaže Bijedić.

Na pitanje novinara je li jedan od potpisnika za programsku Vladu i Senad Alić, predsjednik PDA Tuzlanskog kantona, Bijedić je kazao da nije siguran.

– Znam da su četiri člana PDA potpisali. Ovo je zadnja stepenica, da napravimo programsku Vladu koju će podržati pojedinci – naglasio je predsjednik KO SDP TK.

S druge strane, šef kluba zastupnika SDA Bego Gutić kaže da je neozbiljno upućivati pozive poslanicima pojedinačno, a ne uputiti prije toga stranci.

– Za nas je to veoma neozbiljno. Ovo je Klub poslanika SDA, a ne Klub nezavisnih poslanika. Nema niko pravo donositi odluke o tako važnim političkim pitanjima kao što je pregovaranje o eventualnom stvaranju koalicije u TK bez najviših organa stranke. Iz tog razloga sam ja odbio poziv. Ja lično mislim da će formiranje vlasti u TK imati veze s formiranjem vlasti Federaciji BiH. Na ovaj način davati podršku programskoj Vladi, vi dajete alibi onima koji vode tu Vladu za ono što oni budu radili. Ja mislim da je to politički avanturizam i nešto što ne treba Tuzlanskom kantonu. Ovdje treba biti jedna stabilna Vlada i vlast trebaju činiti stranke pobjednice izbora, a to su SDP i SDA – rekao je Gutić.

SDA je već donio odluku da pozove sve političke stranke koje participiraju u Skupštini Tuzlanskog kantona na razgovor o formiranju vlasti.

– To se odnosi i na stranke za koje mi nismo bili zainteresirani da vodimo s njima razgovore oko formiranja Vlade TK, mislim konkretno na PDA. Međutim, znamo da su se desili određeni politički razgovori između predsjednika stranaka. To je po meni otvorilo prostor da se pokušaju otvoriti razgovori između SDA i PDA oko formiranja skupštinske većine – pojasnio je Gutić.

Posljednja sjednica Skupštine TK održana je 8. aprila na kojoj je bezuspješno pokušana smjena sadašnje Vlade TK na čijem je čelu premijer iz PDA.

Sutra se očekuje konačan dogovor i s predstavnicima Naše stranke, a sa čijim je poslanikom Selimom Bešlagićem danas razgovarao Enver Bijedić.

Izvor: RTV Slon/FENA/