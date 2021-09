Tuzlanski kanton velikom manifestacijom obilježava Dane evropskog naslijeđa

Dani evropskog naslijeđa, koji se organiziraju u evropskim zemljama sa ciljem da privuku pažnju javnosti na potrebu i obavezu očuvanja zajedničke evropske baštine, Ministarstvo za kulturu sport i mlade Tuzlanskog kantona ove godine obilježava manifestacijom koju će realizirati u partnerstvu sa pet ustanova kulture sa područja Tuzlanskog kantona.

Tako će u periodu od 22. do 30. septembra 2021. godine u okviru Evropskih dana naslijeđa, kao dio zajedničke manifestacije pod nazivom „Etnologija i bosanski kulturni centri Tuzlanskog kantona“ ustanove kulture: Bosanski kulturni centar TK Tuzla, BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija, BKC Živinice, BKC Gračanica i Centar za kulturu i informisanje Srebrenik realizirati pet zaninljivih programa.

Manifestacija je najavljena na današnjoj press konferenciji održanoj u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli, na kojoj su pored mr.sc. Zlatana Muratovića, ministra za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona prisustvovali i Mirela Ibrahimović Mehanović, direktorica BKC Tuzlanskog kantona, Alija Džafić, direktor BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija, Nedžad Peljto, direktor BKC Gračanica i Mirza Ibrišimović, direktor Centra za kulturu i informisanje Srebrenik. Partneri u projektu su posebno izrazili zadovoljstvo što je nadležno ministarstvo prepoznalo njihovo umrežavanje i zajedničku inicijativu da se manifestacija održi u pet gradova/općina Tuzlanskog kantona.

-Tradicija obilježavanja Dana evropskog naslijeđa seže od 1985. godine i od tada joj se pridružilo 50 zemalja koje svojim manifestacijama daju doprinos u izgradnji zajedničkog evropskog identiteta. Biti dio tog pokreta za Bosnu i Hercegovinu, koja ima euro-atlanske aspiracije je veoma značajno. Gradnja tog zajedničkog identiteta ne smije ugroziti nacionalni identitet, naprotiv on mora biti njegov sastavni dio i odražavati nacionalne različitosti, koje su naše najveće bogastvo. Mi smo kao multietnička država najbolji primjer za to i moramo raditi više na tome da ova manifestacija gradi mostove među ljudima. Još jedan od benefita manifestacije je pored ukazivanja na to da naše naslijeđe pripada svima nama, je da kroz sve edukujemo i naše mlađe naraštaje do to naslijeđe pripada i njima i da ga zajednički trebamo čuvati – istakao je mr.sc. Zlatan Muratović, ministar za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona.

Manifestacija će početi 22. septembra događajem u BKC Kalesija gdje će biti otvorena izložba posvećena istraživanju i prezentovanju izvorne narodne muzike kao i ozvaničenje namjere za njeno kandidovanje na UNSCO listu nematerijalne baštine. Otvaranje izložbe je u 13 sati.

Dan kasnije, 23. septembra BKC Živinice će organizovati događaj pod nazivom „Pozorišna umjetnost nekad i sad“. Veče posvećeno pozorišnoj umjetnosti u tom gradu počinje u 19 sati, a okupit će ljude zaslužne za višedecenijsku tradiciju pozorišta u Živinicima, te kroz izložbu plakata, dijelova scenografija i kostima iz predstava, te fotografija pozorišnih umjetnika, prikazati razvojni put pozorišta u Živinicima.

Učesnici manifestacije će 27. septembra boraviti u cjelodnevnoj posjeti Gračanici, gdje će im BKC Gračanica kroz obilazak Zavičajne muzejske zbirke, Stare čardaklije u Varoši i Stare džamije u Sokolu, te upoznavanje sa radom Udruženja “Gračaničko keranje” i Udruženja žena grada Gračanica, prezentirati tradiciju i etnološko naslijeđe tog kraja.

JU Centar za kulturu Srebrenik će 28. septembra od 18 sati organizovati izložbu slika iz fundusa manifestacije „Srebrenik otvoreni grad umjetnosti“ koja se održava već 44 godine, a čija zbirka iznosi više od 650 slika. U fokusu izložbe će biti etnološki motivi i stari grad Srebrenik.

Završni događaj u okviru manifestacije na programu je 30. septembra u BKC TK u Tuzli a radi se o panel diskusiji učesnika manifestacije i stručnim predavanja na temu etnologije, etnografije i usmene književnosti. Predavanja će održati mr. Lebiba Džeko, muzejska savjetnica u Zemaljskom muzeju BiH, prof.dr. Mirsad Kunić profesor na Filozofskom fakultetu u Tuzli i mr. Edin Šaković stručni saradnik za kulturno naslijeđe u BKC Gračanica.

Dani evropskog naslijeđa u Tuzlanskom kantonu, pod pokroviteljstvom nadležnog ministarstva, prvi put su uz uključivanje više institucija obilježeni prošle godine, a u organizaciji JU Bosanski kulturni centar TK i partnera JU Muzej istočne Bosne.