Tuzlanski ortopedi pomjeraju granice, UKC uskoro referentni centar za operacije skolioze kičme

Tim od oko 15 ljudi iz UKC-a Tuzla, medicinskih tehničara, ortopeda, neuloroga, anesteziologa hirurga pod vodstvom dr. Neila Davidsona i dr. Michaela Owena iz Engleske, u prethodna tri dana uradili su četiri komplikovane operacije skolioze odnosno iskrivljenja kičme. Pacijenti su bila djeca od 12 do 17 godina starosti, a višesatni operativni zahvati su uspješno okončani, te su pacijenti u postoperativnoj fazi. Ovo je veliki iskorak za Kliniku za ortopediju i kompletan tim stručnjaka UKC-a koji su tokom operativnih zahvata imali na raspolaganju neuromonitoring koji prati stanje pacijenta tokom zahvata i smanjuje mogućnost nastanka oštećenja kičmene moždine.

“Mislimo da sa ovim činimo sve ono najbolje što možemo da uradimo da bi naš tim koji se bavi oepracijama i liječenjem deformiteta kičme postao referentni centar u BiH, a mogu slobodno reći pa čak i na regionalnom nivou.”, kazao je mr.med.sci Aleksandar Vujadinović, šef Odjeljenja za oboljenje kičme u Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC-a Tuzla.

“Saradnja je počela kontaktom i uz pomoć ljudi koji su dali svoj dorpinos. Aleksandar je poslao 12 slučajeva za koje nije bilo bezbjednog načina da se riješe. Z aovaj put smo doarbali tri slučaja koji su bili pripremljeni za operaciju i prošli sve protokole. Prvi slučaj je bio veliki deformitet koji smo uspjeli uz neuromonitorng dobro korigovati i isrpaviti kičmeni stub. Druga je bila još zahtjevnija, koja je duže trajala ali postigli smo odličan rezultat.”, dodao je dr. Neil Davidson, ortoped.

Urađeni operativni zahvati uvertira su u ono što bi trebalo uslijediti, a to je da UKC Tuzla postane referentni centar koji bi ovu vrstu usluga mogao pružiti ne samo pacijentima iz BiH, nego i iz regiona. Benefiti za pacijente su ogromni, od liječenja u poznatom okruženju, roditelja koji mogu biti uz svoju djecu, do ušteda kućnog budžeta. Mada su ovi operativni zahvati na malim pacijentima do sad rađeni i bez prisustva neuromonitoringa, bili su izuzetno reducirani, jer UKC Tuzla na osnovu raspoloživih sredstava Federalnog fonda tokom godine može da uradi samo deset operacija, dok se svi ostali pacijenti šalju u inozemstvo.

“Ukoliko posignemo ovaj naš cilj da u saradnji sa oprof. Davidsonom koji je u cjelosti na raspolaganju i formiramo taj referentni centar, najveću korist će imati naši mali pacijenti i njihovi roditelji. Neće biti skupih odlazaka u inostranstvo, liječenja u Turskoj, Njemačkoj i drugim zemljama, nego će sva djeca moći doći u našu Kliniku i riještiti taj zaista teški zdravstveni problem.”, istakao je dr. Alen Kamerić, načelnik Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC-a Tuzla.

Mada stručnog kadra, volje i edukacije ne manjka, da bi realizovalo, potrebni su instrumenti poput neuromonitoringa koji bi pratio stanje pacijenata a koji košta do 60 hiljada eura. Time bi i operativni zahvat bio puno sigurniji za pacijenta ali i za operatora. Ukoliko sve bude išlo po planu, već u narednoj godini UKC Tuzla, kao vodeća zdravstvena ustanova u BiH postala bi referentni centar za operacije skolioze kičme i time pacijentima iz naše ali i susjednih država osigurala bolji i kvlaitetniji život.