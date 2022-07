Tuzlanski vatrogasci jutro dočekali gaseći šumski požar u Čajićima

Pipadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla dočekali su jutro gaseći požar koji je jučer zahvatio šumsko područje u naselju Čajići u Mjesnoj zajednici Par Selo.

Intervencija je trajala tokom cijelog jučerašnjeg dana, a zbog nepsristupačnosti terena nastavljena je do ranih jutarnjih sati.

“Nakon 12 sati gašenja u naselju Čanići i osvanulo se jutro u Čajićima. Prilaz katastrofa, kamion ostavljamo kraj kuća i pješke nekih tri do pet kilometara da bi došli do požara. Natovarimo tri kanistera i par naprtnjača i to nam je snabdijevanje vodom”, objavili su vatrogasci, te se zahvalili djelatnicima šumarije na pomoći prilikom gašenja oko 200 duluma nepristupačne guste čume.