U 2019. Tuzlanski kanton ostvario visokih 83,64% pokrivenosti uvoza izvozom

Na današnjoj sjednici Vlada TK je prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U 2019. godine, došlo do pada ukupnog obima industrijske proizvodnje u odnosu na 2018. godinu za 2,1%. Prema područjima, prerađivačka industrija ostvaruje rast od 1,3%, dok proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom bilježe pad od 10,2%, a vađenje ruda i kamena pad obima proizvodnje od 1,7%.U 2019. godini iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 1.791.793.000 KM, što je u odnosu na izvoz 2018. godine rast od 3,6%. U isto vrijeme je došlo i do rasta uvoza od 10% te je uvezeno roba u vrijednosti od 2.142.316.000 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je visokih 83,64%, a vanjskotrgovinski deficit je 350.523.000 KM.U odnosu na isti period prošle godine, došlo je do rasta izvoza hrane i pića 20,5%, industrijskih materijala 8,3%, kapitalnih proizvoda 30,8%, dok je došlo do pada izvoza proizvoda za široku potrošnju 0,7%, transportnih sredstava 11,8% i goriva i maziva 14,7%.Rast uvoza ostvaren je kod hrane i pića 21,7%, goriva i maziva 3,4%, kapitalnih proizvoda 31,5%, transportnih sredstava 11,5%, proizvoda za široku potrošnju 11,9% i industrijskih materijala 2,1%.Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Tuzlanskog kantona su Njemačka, Slovenija, Italija, Hrvatska i Austrija.

Prosječna neto plata u Tuzlanskom kantonu u decembru je iznosila 854,00 KM što je ispod prosjeka Federacije BiH. U odnosu na kantonalni prosjek iz 2018. godine, neto plaća je veća za 7,2%. Najviše prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu su u sektoru proizvodnje i opskrbe el.energijom (1.684 KM), dok su najniže prosječne neto plate u ugostiteljstvu i hotelijerstvu (525 KM).