U apotekama nema potražnje za jodom u svrhu zaštite od nuklearnog zračenja

Iz Komore magistara farmacije Federacije BiH upozoravaju građane da nema smisla pretjerana kupovina dodataka prehrani koji sadrže jod u svrhu zaštite od mogućeg nuklearnog zračenja.

U nekim državama Evrope povećana je potražnja za tabletama joda, nakon što si intenzivirane borbe oko nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini.

– Dodaci prehrani u ovu svrhu ne mogu biti od pomoći, budući da sadrže jako male količine aktivne tvari, stoga bi osoba trebala konzumirati enormno velike količine dodataka prehrani, kako bi se ostvario terapijski učinak sličan lijeku koji sadrži kalijev jodid kao djelatnu tvar – kazali su Feni iz Komore magistara farmacije Federacije BiH.

Ističu da je kalijev jodid lijek koji se koristi za prevenciju unosa radioaktivnog joda u štitnjaču kod novorođenčadi, djece, adolescenata i odraslih starosti do 40 godina, nakon nuklearnih nesreća u kojima se otpuštaju radioaktivni izotopi joda.

Međutim, kako navode, kalijev jodid nije lijek koji se treba koristiti bez savjetovanja s ljekarom ili farmaceutom, a primjenjuje se samo u trenucima izloženosti nuklearnom oblaku, koji je posljedica nuklearne katastrofe.

– Kalijev jodid se nikako ne bi trebao uzimati napamet, bez savjeta stručnih zdravstvenih profesionalaca, prije svega farmaceuta, ali i ovlaštenih državnih tijela koji se bave ovom problematikom, kao što je Državna regulativna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost – ističu iz ove Komore.

Naglašavaju da je kalijev jodid jedino učinkovit nakon izloženosti nuklearnom oblaku i to odmah nakon izloženosti, a maksimalno dva do tri sata nakon izloženosti nuklearnom oblaku, tako da konzumiranje kalijevog jodida u preventivne svrhe nema apsolutno nikakvog smisla, a čak može dovesti i do ozbiljnih nuspojava.

Kalijev jodid se u ovim slučajevima ne upotrebljava kod osoba starijih od 40 godina, jer je ustanovljeno da u toj populaciji ne postoji veći rizik od raka štitnjače nakon izloženosti radioaktivnom jodu, a rizik od nuspojava lijeka povećava se s godinama.

– Povodom ovakvih i sličnih dezinformacija koje mogu ozbiljno ugroziti ili naštetiti ljudskom zdravlju, ponovno pozivamo javnost da se o svom zdravstvenom stanju i terapijskim potrebama informiraju kod magistara farmacije – najdostupnijih zdravstvenih radnika, koji će im pomoći u pravilnom odabiru potrebne terapije i nadzoru njihovog liječenja. Magistri farmacije su visokoobrazovani stručnjaci iz područja biomedicine i zdravstva, najveći stručnjaci za lijekove te su kao takvi uvijek na raspolaganju za savjet o očuvanju i poboljšanju zdravlja – poručuju iz Komore magistara farmacije Federacije BiH.

U JU “Apoteke Sarajevo” u posljednje vrijeme nije bio povećan broj upita građana vezano za mogućnost nabavke joda u tabletama, potvrdili su Feni iz Apoteka Sarajevo.

U slučaju nuklearne opasnosti, JU “Apoteke Sarajevo” kao Javna zdravstvena Ustanova, pridržavala bi se svih preporuka nadležnih zdravstvenih institucija, koje određuju način i opseg provedbe jodne profilakse stanovništva u zoni primjene hitnih mjera zaštite i spašavanja u slučaju izvanrednog nuklearnog događaja. Dakle, po pitanju gore navedenog, JU “Apoteke Sarajevo” će ispoštovati sve zakonski propisane mjere koje se odnose na izdavanje/distribuciju prikladnog oblika joda, namijenjenog za navedeni potencijalni događaj, pa se u tom smislu niti preporučuje a niti može koristiti jod bez preporuka i smjernica koje smo već naveli – ističu iz Apoteka Sarajevo.

Naglašavaju da unos joda u organizam treba biti precizno doziran od stručnjaka i temeljiti se na planovima za hitne slučajeve. Doze su podijeljene vremenski u odnosu na starosnu kategoriju te radijus od mjesta mogućeg nuklearnog udara.

Što se tiče joda, to je element koji je neophodan za sintezu hormona štitne žlijezde, kao i normalno funkcioniranje zdravog organizma, kao što je mozak, dojke, koža, želudac, timus, gušterača i cerebralna spinalna tekućina. Nedostatak joda u bilo kojem od tih dijelova tijela dovodi do njegove disfunkcije. Manjak joda može dovesti i do hipotireoze, gušavosti, debljanja, mentalne retardacije i nekih vrsta raka.

Preporučeni dnevni unos joda je u dobi od 0-12 mjeseci – 50 mikrograma, od 1-6 godina – 90 mikrograma, 7-12 godina – 120 mikrograma, starijima od 12 godina i odraslim osobama – 150 mikrograma a trudnicama – 200 mikrograma, navode iz JU “Apoteke Sarajevo”.

