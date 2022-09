U Banjaluci otvorena izložba negativnih odgovora institucija za pristup informacijama od javnog značaja

Institucije u Bosni i Hercegovini nisu odgovorile u roku na polovinu upita za pristup informacijama a trećina zahtjeva Transparency Internationala u BiH je odbijena, rečeno je u Banjaluci na otvaranju izložbe najkreativnijih odgovora koje je ova organizacija dobijala od javnih institucija na zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja.

Postavka na Trgu Krajine je dio aktivnosti kojim Transparency International obilježava 28. septembar, Međunarodni dan slobode pristupa informacijama. Na panoima su objavljeni brojni slučajevi za koje javnost još uvijek nije dobila odgovor, objasnili su iz Transparencyja.

Koordinator projekta Damjan Ožegović je rekao da službenici koji su zaduženi za pristup javnim informacijama koriste svakakve odgovore, od onih da im “unutrašnji glasovi ne dozvoljavaju pristup informacijama”, kao i da se “plaše paraobavještajnih službi”.

“Prema našim istraživanjima koje vodimo iz godine u godinu, oko 50 posto javnih institucija ne odgovara na vrijeme”, kazao je on i dodao da se i dugački rokovi od 15 dana za odgovor na poštuju.

“Drugi problem jeste što je oko 30 posto odbijajućih odgovora. Do informacija se sporo i teško dolazi, a institucije ih, posebno za informacije koje se odnose na budžetska davanja, zaista slabo daju”, rekao je Ožegović.

On je objasnio da ne dolazi do promjena u trendovima ni sa promjenama stranaka u vlasti, ali da je jedini pozitivni primjer bio u Kantonu Sarajevo (KS), gdje su otvorene velike baze podataka. Ali i tu dolazi do određenih poteškoća, zato što službenici ne odobravaju informacije, naveo je on.

Podsjetio je i na neke aktuelne slučajeve gdje su im odbijeni zahtjevi za pristup informacijama.

“Možda je najzanimljiviji, a javnosti poznat slučaj, gdje smo tražili kopiju ugovora o kupoprodaji robne kuće ‘Boska’ u Banjaluci, međutim odgovor je bio da je taj ugovor izgubljen”, kazao je Ožegović.

Izložba će na Trgu Krajine biti postavljena do 23. septembra. Iz Transparency Internationala su rekli da je njen cilj podizanje svijesti o značaju transparentnosti u radu institucija.

Izvor: RTV Slon/BIRN