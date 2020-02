U bh. reprezentaciji vjeruju da će imati jaku podršku u Mejdanu

Najbolji košarkaši Bosne i Hercegovine večeras u tuzlanskom Mejdanu dočekuju selekciju Grčke, u okviru drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2021. godine.

U bh. košarkaškom timu ne kriju oduševljenje što će utakmica biti igrana baš u Tuzli, te vjeruju da će publika i ovaj put prepoznati pozitivnu energiju koju donose košarkaši iz Latvije, kada su domaći tim u prvom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2021. godine savladali sa 62:61.

”Teška utakmica u Latviji, vidjeli ste da smo igrali protiv jedne jako dobre ekipe. Odigrali smo jako dobru odbranu, imali smo jako dobru atmosferu. Momci su dali svoj maksimum, bili su pozitivni i kad je bilo plus 5 i kad je bilo minus 12, imali smo istu reakciju na utakmici, tako da je to nešto što nas krasi i moramo to zadržati, to je bitno za karakter reprezentacije”, navodi Vedran Bosnić, selektor Košarkaške reprezentacije BiH.

Bosnić navodi da je selekcija Grčke izuzetno jaka ekipa, pa je pred bh. košarkaškim Zmajevima težak zadatak.

”Dosta je tu kvalitetnih igrača sa internacionalnim iskustvom, dosta igrača koji su prošli mnogo teških utakmica. Mi ih respektujemo, ali respektujemo i sebe i idemo sa našim stavom kako smo išli u prvu utakmicu, da pobijemo utakmicu”, kaže selektor.

Utakmica BiH – Grčka igra se večeras u Mejdanu od 20 sati. U našoj reprezentaciji očekuju punu dvoranu, te pozivaju simpatizere košarke da bodre naše momke u ovom značajnom susretu.