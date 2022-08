U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovano je 605 osoba pozitivnih na koronavirus, od 1.768 obrađenih testova. Prijavljeno je 12 smrtnih ishoda i to po šest u FBiH i RS-u, saopćeno je iz entitetskih ustanova za javno zdravstvo i Vlade Brčko distrikta BiH. Do sada je u BiH ukupno preminula 15.888 osoba od posljedica zaraze Covid-19.

U protekla 24 sata, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je ukupno 1.421 uzorak, od kojih su 423 bila pozitivna na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji BiH, osim u Bosansko-podrinjskom i Kantonu 10. Do sada je u FBiH testirano ukupno 1.301.514 uzoraka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 256 415 osoba. U protekla 24 sata, u Federaciji BiH prijavljen je jedan smrtni ishod i to u Srednjobosanskom kantonu. Ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH do sada je 8.932.

Оd pоsljеdnjеg izvјеštаја о еpidеmiоlоškој situаciјi u Rеpublici Srpskој, u pоsljеdnja 24 sata tеstirаna su 273 lаbоrаtоriјska uzоrkа, а nоvi virus kоrоnа (SARS-CoV-2) pоtvrđеn je kоd 137 оsоba. Priјаvljеna su čеtiri smrtnа slučаја. Dо sаdа je u Rеpublici Srpskој pоtvrđеno 115.378 slučajеvа virusа kоrоnа, а prеminulo je ukupnо 6.420 оsоba kоd kојih је pоtvrđеn tеst nа virus kоrоnа. Tеstirаno je ukupnо 432.810 оsоba.

U Brčko distriktu BiH je registrovano 45 novih slučajeva zaraze virusom korona, urađena su 74 testa, a trenutno je aktivno 436 slučajeva. Od posljedica koronavirusa u Brčko distriktu BiH do sada je preminulo ukupno 536 osoba.

RTV Slon/ Fena