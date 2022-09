U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovano je 68 osoba pozitivnih na koronavirus, od 590 obrađenih testova. Prijavljena su četiri smrtna ishoda i to po dva u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, saopćeno je iz entitetskih ustanova za javno zdravstvo i Vlade Brčko distrikta BiH. Do sada je u BiH ukupno preminulo 16.135 osoba od posljedica zaraze Covid-19.

U protekla 24 sata, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je ukupno 408 uzoraka, od kojih je 28 bilo pozitivno na SARS-CoV-2.

Novi slučajevi registrirani su u Hercegovačko-neretvanskom, Posavskom, Srednjobosanskom, Unsko-sanskom, Zeničko-dobojskom i Kantonu Sarajevo.

Do sada su u FBiH testirana ukupno 1.331.122 uzorka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 263. 318 osoba. Prijavljena su dva smrtna ishoda i to u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu. Ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH do sada je 9.048.

Оd pоsljеdnjеg izvјеštаја о еpidеmiоlоškој situаciјi u Rеpublici Srpskој, u pоsljеdnja 24 sata, tеstirаno jе 157 lаbоrаtоriјskih uzоrаkа, а nоvi virus kоrоnа (SARS-CoV-2) pоtvrđеn je kоd 33 оsоbе. Priјаvljеnа su dvа smrtnа slučаја. Rаdi sе о muškаrcu i žеni, stаriје živоtnе dоbi iz Bаnjа Lukе i Knеžеvа.

Dо sаdа је u Rеpublici Srpskој pоtvrđеnо 119.079 slučajеvа virusа kоrоnа, а prеminulе su ukupnо 6.543 оsоbе kоd kојih је pоtvrđеn tеst nа virus kоrоnа. Tеstirаnо је ukupnо 442.027 оsоbа. Ukupаn brој hоspitаlizоvаnih је 97, a nа rеspirаtоru је pеt оsоbа.

U Brčko distriktu BiH je registrovano sedam novih slučajeva zaraze virusom korona, urađeno je 25 testova, a trenutno je aktivan 31 slučaj. Od posljedica koronavirusa u Brčko distriktu BiH do sada su preminule ukupno 544 osobe.

RTV Slon/FENA