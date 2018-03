U BiH danas nestabilno vrijeme sa padavinama

Danas u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme. Prije podne kiša se prognozira u Krajini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima padavine će se premještati prema istoku zemlje. U poslijepodnevnim i večernjim satima jače padavine su izgledne u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. U Hercegovini se očekuje više padavina, od 30 do 60 litara po metru kvadratnom. Lokalno može pasti do 80 litara. U Krajini, zapadnim, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne se prognozira do 30 litara kiše, a u istočnim i do 40 litara. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima je moguća i grmljavina. Prognozira se i jako jugo sa olujnim udarima brzine 60 do 80 km/h. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 21°C.