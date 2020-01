U BiH danas oblačno sa susnježicom i snijegom

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno.

U većem dijelu zemlje padat će susnježica ili snijeg, na jugu kiša.

Padavine nisu obilne i glavnina padavina je prijepodne. U drugoj polovini dana lokalno u Bosni bit će slabije padavine.

U večernjim satima na jugu doći će do razvedravanja. Puhat će vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu zemlje od 5 do 10 stepeni.