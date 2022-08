U Bosni se sutra u jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana postepeni prestanak padavina i smanjenje naoblake. U Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje.

Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. U Hercegovini vjetar poslije podne u skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa.