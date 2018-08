U BiH do kraja sedmice nestabilno vrijeme, lokalno obilni pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Pljuskovi i grmljavina se prognoziraju uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28, na jugu zemlje do 32 stepena.

U četvrtak u Bosni će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije prijepodne. U drugoj polovini dana u većem dijelu zemlje se prognoziraju jači pljuskovi i grmljavina. Bez padavina u sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 18 stepeni, na jugu zemlje od 18 do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28 stepeni, na jugu zemlje do 33 stepena.

U Bosni i Hercegovini u petak se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje su izgledni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, promijenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 18 stepeni, na jugu zemlje od 18 do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

U subotu u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prijepodne mala do umjerena naoblaka. Od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje su izgledni jači lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 18, na jugu zemlje od 18 do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

U Bosni u nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini prijepodne mala do umjerena naoblaka. U poslijepodnevnim satima lokalnih pljuskova će biti i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 19, na jugu zemlje od 19 do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29, na jugu zemlje od 30 do 34 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.