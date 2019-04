U BiH do petka promjenljivo vrijeme

U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima doći će do naoblačenja sa sjevera.

Puhat će vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna uglavnom između 13 i 19, na jugu zemlje do 21 stepen.

U Bosni će u četvrtak, 18. aprila biti pretežno oblačno sa slabom kišom. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne u Hercegovini su mogući i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna uglavnom između 8 i 14, na jugu zemlje od 15 do 20 stepeni.

U Bosni će u petak, 19. aprila biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini umjerena oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna uglavnom između 13 i 19, na jugu zemlje do 22 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.