U BiH do petka s kišom, pljuskovima i grmljavinom

U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima i tokom prijepodneva ponegdje u Bosni je moguć slab lokalni pljusak ili slaba kiša. Poslijepodne i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 14 do 22 stepena.

U BiH u srijedu, 10. aprila bit će pretežno oblačno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 13 do 20 stepeni.

U četvrtak, 11. aprila bit će pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevne od 12 do 18 stepeni.

I u petak, 12. aprila bit će pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom će biti u većem dijelu Hercegovine, Krajini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 2 do 7, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 5 do 11, na jugu od 14 do 18 stepeni, saoćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.