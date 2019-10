U BiH godišnje više od dvije hiljade razvoda brakova – Preljuba i ekonomska situacija najčešći razlozi…

Nesuglasice, prevare, loša finansijska situacija – sve su ovo razlozi zbog kojih se parovi u Bosni i Hercegovini razvode. Razvoda je sve više, a Tuzlanski kanton na neslavnom je drugom mjestu u Federaciji po broju razvedenih parova. S druge strane, postoje i oni koji brak žele očuvati i svoju djecu podizati u Bosni i Hercegovini, međutim, vlasti im ne nude nikakvu pomoć, pa se stoga ni ne odlučuju da ih imaju, što dovodi i do opadanja nataliteta.

Čak 2.385 parova u Bosni i Hercegovini prošle godine odlučilo je okončati svoj brak. Ovaj broj, u odnosu na godinu prije, povećan je za 21,62 posto. Razlozi za razvode su mnogobrojni, a kao najčešći navode se preljuba i teška ekonomska situacija.

„Brojne su posljedice, ja to često ističem, danas kad nemate bazu, porodicu kao osnovnu ćeliju društva. Naravno, sasvim je logično da nastavnik neće imati dovoljno djece da ih uči u školi, ljekari da liječe, pa i advokat da zastupa. Siromašimo tu osnovnu bazu društva, a to je porodica. Bojim se da će posljedice biti radikalne, a one su već vidljive, a za nekih pet godina, mi ćemo izuzetno jako da osjetimo te posljedice,“ rekao je za RTV Slon advokat Damir Alić.