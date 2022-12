Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom. U jutarnjim satima i dio prijepodneva padavine u većem dijelu zemlje, a u ostatku dana i tokom noći većinom u Hercegovini. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 °C.

Biometeorološka prognoza