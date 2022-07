U BIH malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, tokom dana promjenjivo i nestabilno s kišom

U Bosni i Hercegovini jutros je malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 15 stepeni, Bugojno, Ivan-sedlo i Livno 17, Široki Brijeg 18, Srebrenica 19, Bihać, Sanski Most, Sarajevo i Sokolac 20, Grude i Prijedor 21, Doboj, Tuzla i Zenica 22, Bijeljina i Trebinje 23, Gradačac 24, Banja Luka i Mostar 25 stepeni.

Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 941 milibar, za 1 milibar je niži od normalnog i sporo raste.

U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje na sjeveru sa slabom kišom. Tokom dana, uglavnom svježije, promjenjivo i nestabilno uz kišu, često u obliku pljuskova, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme, najprije u sjevernim, a zatim u centralnim i djelimično južnim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnog smjera, na momente i pojačan. Najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 34 stepena, saopćeno je IZ Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.