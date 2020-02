U BiH naredna dva dana kiša, susnježica i snijeg, u petak sunčano

U većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine u jutarnjim satima za četvrtak, 20. februara, se prognozira susnježica ili snijeg. Pretežno sunčano vrijeme bit će u Krajini i većem dijelu Hercegovine. U ostalim područjima doći će do postepenog razvedravanja u drugoj polovini dana.

Puhat će vjetar umjerene jačine, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U Bosni i Hercegovini u petak, 21. februara, preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prijepodne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti magle ili niskih oblaka.

Puhat će vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.