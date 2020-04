U BiH narednih dana oblačno, a potom opet slijede sunčani dani

U Bosni i Hercegovini narednih dana će nakon oblačnog perioda s kišom opet početi sunčani periodi od druge polovice sedmice.

U ponedjeljak, 13. aprila bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar umjeren, povremeno jak, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu i sjeveru zemlje od 9 do 14, a dnevna od 18 do 24 °C.

Oblačno vrijeme sa kišom najavljuje se za utorak, 14. aprila. U drugom dijelu dana u višim područjima Bosne se očekuje susnježica i snijeg. Tokom poslijepodneva postepen prestanak padavina u Posavini i Krajini, a prema kraju dana ili u večernjim satima i u ostalim područjima. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 11 do 15 °C.

U srijedu, 15. aprila sunčano. Jutro hladno sa mrazom. Po kotlinama centralne i istočne Bosne u jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se magla. Jutarnja temperatura od -6 do 1, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 °C.

Pretežno sunčano bit će i u četvrtak, 16. aprila. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istoče Bosne može biti magle. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 16 do 22 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.