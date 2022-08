U BiH narednih dana oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom

U Bosni i Hercegovini u subotu, 20. augusta, bit će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini jugo prijepodne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen.

U nedjelju, 21. augusta, preovladavat će oblačno vrijeme s kišom u Bosni. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena, na jugu zemlje do 29 stepena.

U ponedjeljak, 22. augusta, pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Grmljavina je moguća u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.