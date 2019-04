U BiH narednih dana pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne sutra će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku BiH bit će sunčano uz prolazan porast naoblake tokom dana. Puhat će vjetar umjeren s jakim udarima južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 4 do 9, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 13 do 20, na sjeveru Bosne do 22 stepena.

U Hercegovini, Bosanskoj krajini u zapadnim, jugozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne u petak, 5. aprila biti će pretežno oblačno vrijeme s kišom. Obilnije padavine se očekuju na zapadu i jugozapadu Bosne, kao i na sjeveru i zapadu Hercegovine. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 13 do 20 stepeni.

U Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne u subotu, 6. aprila bit će pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Padavine će biti poslijepodne ili u večernjim satima. Jutarnje temperature od 4 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 11 do 17 stepeni.

Ponegdje u Hercegovini, centralnim, jugozapadnim i istočnim područjima Bosne u nedjelju, 7. aprila bit će pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 14 do 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.