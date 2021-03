U BiH narednih dana pretežno oblačno s kišom

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom. Glavnina padavina očekuje se poslijepodne ili u večernjim satima. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 7 do 12, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne 16 °C.

U subotu, 13. marta, jutro i dio prijepodneva bit će pretežno oblačno vrijeme s kišom. Na planinama sa snijegom. U ostatku dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16 °C.

Pretežno oblačno vrijeme očekuje se i u nedjelju, 14. marta. Poslijepodne i u večernjim satima s kišom. U drugom dijelu poslijepodneva u Bosanskoj krajini se očekuje prelazak kiše u susnježicu ili snijeg, a u centralnim i istočnim područjima Bosne tokom noći. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16 °C. Pad temperature prema kraju dana i u večernjim satima.

U ponedjeljak, 15. marta, bit će pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje poslijepodne. U jutarnjim satima snijeg se očekuje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, a u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne slaba kiša. Jutarnja temperatura od -3 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.