U BiH narednih dana pretežno oblačno vrijeme, povremeno slaba kiša i snijeg

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša je moguća na jugu Hercegovine i na istoku Bosne, a na planinama slab snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna tempartura od 3 do 8, na jugu do 11 °C.

U utorak,5. januara, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotliama Bosne magla. Porast naoblake prema kraju dana i u večernjim satima, u Hercegovini na zapadu i sjeverozapadu Bosne praćen kišom. U višim područjima je moguć snijeg. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 °C.

U srijedu, 6. januara, bit će pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu BiH. Na planinama sa snijegom. Poslije podne u većem dijelu Bosne prestanak padavine. Vjetar u Bosni slab do umjeren, a u Hercegovini umjeren do jak, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 7 do 12 °C.

U četvrtak, 7. januara, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na istoku Bosne. U višim područjima istočne Bosne slab snijeg. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 2 do 6, a dnevna od 2 do 7, na jugu do 11 °C.

U petak, 8. januara, bit će pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne povremeno je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od -1 do 5, na jugu do 9 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.