U BiH narednih dana sunčano, temperature do 22 stepena

U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano vrijeme. Puhat će slab do umjeren vjetar sjeveroistočnog smjera.

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do jaka bura. Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 8 do 14, na jugu od 14 do 18 stepeni.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost bit će i u petak, uz jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 3 do 8, a dnevne od 9 do 15, na jugu od 14 do 19 stepeni.

U BiH će u subotu biti pretežno sunčano. Jutarnje temperature od -2 do 4, na jugu od 3 do 9, a dnevne od 12 do 17, na jugu od 16 do 21 stepen.

Slično vrijeme zadržat će se i u nedjelju. Jutarnje temperature od 0 do 6, na jugu od 5 do 10, a dnevne od 15 do 22 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.