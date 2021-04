Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini, kišom ili susnježicom u Bosni. U višim područjima i na planinama sa snijegom. Tokom dana u Krajini u nizinama je moguć snijeg.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 2 do 8, u centralnim i istočnim područjima Bosne do 11, na jugu od 10 do 14 stepeni.

RTV Slon/ Fena