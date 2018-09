U BiH od 1996. godine do danas od mina stradalo 1.758 osoba

U minsko-eksplozivnim incidentima od 1996. godine do danas u Bosni i Hercegovini stradalo je 1.758 osoba od kojih 614 smrtno. Od tog broja 151 deminer (51 smrtno), i 250 žrtava su djeca.

U 2018. godini evidentirana su dva minska incidenta u Gračanici i Zavidovićima, u kojima je jedna osoba smrtno stradala, a jedna teško povrijeđena tokom lova u obilježenom minskom području, dok je u drugom incidentu nastradalo stado ovaca, također u obilježenom području, saopćeno je iz Centra za uklanjanje mina u BiH.

Iz ovog Centra naglašavaju da se “najviše nesreća uzrokovanih minama i minski eksplozivnim sredstvima, dešava početkom proljeća i tokom jeseni, jer pored svih ljepota koje nudi priroda, tu su nažalost prisutne i opasnosti u vidu zaostalih minskih polja”.

Centar za uklanjanje mina upozorava građane na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava, i apeluje da sve predmete za koje postoji sumnja da mogu dovesti u minsku opasnost, prijave najbližoj civilnoj zaštiti ili policijskoj stanici.

Naime, u Bosni i Hercegovini minski sumnjivo je preostalo još oko 1.053 kvadratnih kilometara površina od kojih su 64 posto šume, a 26 posto poljoprivredne površine.

Posebno se upozoravaju poljoprivredni i građevinski radnici, te sakupljači sekundarnih sirovina, da u slučaju pronalaska mina ili NUS-a ne poduzimaju ništa samoincijativno, već pronađena sredstva obilježe, kako bi mogli obavijestiti nadležne za njihovo uklanjanje (policiju i civilnu zaštitu).

Izletnici, šumari, stočari, lovci, ljubitelji šetnja u prirodi, rekreativci i sve osobe koji zbog svog zanimanja ili razonode dolaze u dodir s minski sumnjivim područjima, upozoravaju se da se ne kreću područjima koja ne poznaju, te da vode računa o postavljenim minskim znakovima, jer svako nepoštivanje, uništavanje ili otuđivanje ovih znakova dovodi nekoga u opasnost.

Tokom 2018. godine završena su 103 zadatka deminiranja, dok se u progresu trenutno nalazi 84. Završen je i jedan MSP projekat, dok ih je 13 u fazi realizacije. Pronađeno je i uništeno: 190 komada NUS-a, 224 komada PP mina i 13 komada PT mina.

Izviđački timovi BHMAC-a su u ovoj godini postavili 1.844 znaka hitnog obilježavanja na 174 lokacije u BiH, dok je izviđanje izvršeno na 243 lokacije.

U BiH je trenutno akreditirano 26 organizacija za protivminsko djelovanje, gdje je angažirano 1.056 osoba koja posjeduju akreditaciju za obavljanje poslova protivminskog djelovanja i ovlaštenje za rad (792 deminera i 264 osobe koje su ovlaštene za obavljanje rukovodnih i nadzornih zadataka).

BiH je potpisnica Zabrane o upotrebi, korištenju i skladištenju PP mina (Otavska konvencija) prema kojoj postoji obaveza da se unište sva postojeća minska polja do 2019. godine. Nažalost i pored dovoljnog broja ljudstva i materijalno tehničke opreme, jedini problem za neispunjenje ovog roka su i dalje novčana sredstva. Novac se najvećim dijelom osigurava putem donacija kako evropskih zemalja, tako i drugih zemalja, ali i iz domaćih sredstava. Novi strateški plan koji predviđa zemlju bez mina do 2025. godine, je u fazi usvajanja od Vijeća ministara BiH, i prema njemu potrebno je ukupno izdvojiti 336 milona KM, za ispunjenje zacrtanih strateških i operativnih ciljeva do 2025. godine.

Kako bi se spriječilo neodgovorno ili nepromišljeno ponašanje pojedinaca, Centar za uklanjanje mina u BiH savjetuje i apeluje: ne ulazite u označena minska polja i sumnjiva područja, poštujte minske znakove i ne uklanjajte ih – budite odgovorni prema sebi i drugima, ne dirajte nepoznate predmete i eksplozivne ostatke rata, ukoliko možete obilježite mjesto pronalaska minsko-eksplozivnog sredstva i obavijestite policiju ili civilnu zaštitu. Izbjegavajte rizično ponašanje – zovite pomoć i deminiranje prepustite stručnim osobama – poručili su iz Centra za uklanjanje mina u BiH.