U BiH prepolovljen stočni fond zbog rasta cijena prehrane za stoku

Zbog rasta cijena prehrane za stoku, ali i prošlogodišnje suše, koja je devastirala prinose žitarica, u BiH je prepolovljen stočni fond, te poljoprivrednici broje sve manje grla, jer, kako ističu, hrane je sve manje, a istovremeno je sve skuplja.

Kako navode poljoprivrednici, situacija u stočarstvu je krajnje ozbiljna, jer je prošlogodišnja suša uništila usjeve, a cijene žitarica su duplo veće.

Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, naveo je da je u FBiH situacija u sektoru stočarstva trenutno mirna, ali da je teško prognozirati šta će biti u narednom periodu.

“Situacija ne ide ka dobrom, prošle godine je suša napravila havariju, tako da smo imali nedostatak stočne hrane, nešto su stočari dokupili samo da preguraju zimu. Sada ide proljeće, kada je sve skuplje”, rekao je Bićo, dodajući da se cijene domaćeg mesa ne miču, a cijene inputa stalno rastu.

S druge strane, Enes Hasanović, sekretar Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kanton, je istakao da su se poljoprivrednici u ovom kantonu prošle godine pripremili, te su zasijali dodatne površine kukuruzom.

“Plan sjetve je da se zasije svaki kvadratni metar, ali da li će to biti tako, to zavisi od vlasti, to jeste od podsticaja koje će nam dati”, rekao je Hasanović , dodajući da je cijena kukuruza dosegla 90 feninga po kilogramu.

Draško Banjac, predsjednik Udruženja farmera RS, rekao je da hrana za stoku poskupljuje gotovo svaki dan te je trenutno u Srpskoj trend smanjenja stočnog fonda.

“Trenutno cijena svinjskog mesa, ali i prasadi i bikova raste, te se smanjuje stočni fond. Imamo sve manje hrane”, rekao je Banjac, podsjećajući da je veliki problem prošle godine prouzrokovala suša.

“Žito i kukuruz nisu rodili, stoku hranimo pšenicom. Na izmaku je hrana, a za kupovati hranu i hraniti stoku sada treba para”, kazao je Banjac, koji navodi da se po svemu sudeći stočarima ne piše dobro.

Dodao je da se nadaju da će, ako proljeće bude fino, roditi pšenica, te da su posijane velike površine ječmom.

“Trend je opadanja stočnog fonda, koji će se nastaviti jer je hrana skupa”, naveo je Banjac, ističući da je sukob u Ukrajini dodatno otežao situaciju, jer je ova zemlja jedan od najvećih izvoznika žitarica, a BiH je ovisna o uvozu.

Kako je istakao Savo Bakajlić, predsjednik Regionalnog udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice, on je na farmi imao do 50 tovnih junadi i do pet muznih krava, a da sada ima svega 20 grla.

“Cijene inputa prehrane su visoke, soja je ranije koštala oko 90 KM, a sada je 150, kukuruz je bio 35, a sada je 75 KM i kada saberete cijenu hrane bolje da ne uzgajate stoku, zašto biste”, rekao je Bakajlić.

Dodao je da su i ranije stočari upozoravali da se mora zaštititi domaća proizvodnja, te da je sada došlo na naplatu to što se na vrijeme nije o tome razmišljalo.

“Mi za potrebe BiH možemo da proizvedemo samo od 38 do 42 odsto hrane, jer nemamo više zemlje, a istovremeno se uvozi 90 odsto”, kazao je Bakajlić.

Istakao je da je vidljivo da će dosta ljudi ostaviti njive uzorane, te da je pitanje da li će ih posijati.

“Stočni fonda je prepolovljen, sukob u Ukrajini je sve preokrenuo, a mi kao država ovo nismo spremno dočekali to će se odraziti na sve, pa tako i na hranu”, zaključio je Bakajlić.

RTV Slon/akta.ba